MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Mum evi yaktı: Beşi çocuk altı ölü
ABONE OL
31.12.2019 - 13:07 | | AA

Mum evi yaktı: Beşi çocuk altı ölü

Hindistan'daki korkunç yangın, faturası ödenmediği için elektriği kesilen evde çıktı. Kurbanların dumandan zehirlendiği bildiriliyor.

Mum evi yaktı: Beşi çocuk altı ölü

Hindistan'ın Gaziabad kentinde faturası ödenmediği için elektriği kesilen evde yakılan mumun yol açtığı düşünülen yangında, 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, polis, Loni kasabasındaki evde çıkan yangında, 5 çocuk ve 40 yaşındaki yengelerinin, içeriyi saran dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yetkililer, bir binanın giriş katındaki odada çıkan yangının nedenini araştırırken ödenmeyen faturalar nedeniyle elektriklerin kesildiğini, aydınlanmak için yakılan mumun yangına sebebiyet verdiği ifade edildi.

Komşular, yükselen yoğun dumanı fark ederek kapısını kırdıkları evde, 6 kişinin cansız bedenine rastladıklarını bildirdi.

Ölen çocukların akrabalarından Mohsin Ahmad, elektriklerinin cumartesi günü kesildiğini söyledi. Çocukların sınava çalışmak için mum yaktığını anlatan Ahmad, büyük ihtimalle yanık unutulan mumun, üzerinde bulunduğu soğutucuyu tutuşturduğunu, ardından televizyonunun alev aldığını ve odayı dumanların sardığını ifade etti.

Çocukların dayısı Niyaz Mohammad de büyük bir yangın olmadığını ancak meydana gelen yoğun dumanın ölüme sebebiyet verdiğini dile getirdi.

Polis, kısa devrenin yangına sebebiyet vermiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken elektrik güvenliği dairesi yetkilileri olayı araştırıyor.

Yetkililer, dumandan etkilenen 6 kişinin de uykusunda hayatını kaybettiğini bildirdi.
'

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne baskın! Göstericiler içeri girdiAmerikan savaş uçaklarının Ketaib Hizbullah üslerini vurmasını protesto eden göstericiler, Irak'taki büyükelçilik binasına girdi. Binayı işgal eden kalabalık grup arasında Haşdi Şabi milisleri de var. Reuters, ABD Büyükelçisi ile elçilik çalışanlarının tahliye edildiğini 'son dakika' koduyla duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Canlı yayında şoke eden anlar!

Canlı yayında şoke eden anlar!

Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

Araştırma sonuçları korkuttu! Zararları...

Araştırma sonuçları korkuttu! Zararları...

Kalp krizi riski kimlerde fazla?

Kalp krizi riski kimlerde fazla?

Sıradaki Haber