‘Mumyanın laneti’ Londra’da

1.4 milyon ziyaretçi

Mısır firavunu Tutankamon hazinesinin Avrupa turu sürüyor. “Tutankamon: Firavunun Hazinesi”nin son durağı İngiltere’nin başkenti Londra oldu. 7 ay boyunca Paris’te 1.4 milyon kişinin ziyaret ettiği sergi, 2 Kasım’dan itibaren Saatchi Gallery’de ziyaretçilerle buluşacak. 3 Mayıs’a kadar gezilebilecek serginin biletleri satışa çıktı.

160’ın üzerinde eser

Londra’daki serginin ardından Avrupa’ya veda edecek olan Firavunun Hazinesi, Büyük Mısır Müzesi’ndeki ebedi yerini alacak. Tutankamon’un mezar odasından çıkan paha biçilmez 160 eser görülebilecek. Sergide, mezarın keşfine dair fotoğraf ve videoların yanı sıra “Mumyanın Laneti” gibi sahte haberlere ilgişkin bilgiler de paylaşılacak.