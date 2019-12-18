Müşerref için idam kararı!

Pakistan’ı 2008’e kadar yöneten eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, vatana ihanet davasında idama mahkum edildi. Olay, dünyada büyük yankı uyandırırken, Pakistan hükümeti, bu kararın detaylı şekilde inceleneceğini bildirdi.

İslamabad kentindeki Karaçi ve Lahor Yüksek Mahkemeleri başkanlarının da yer aldığı özel mahkemede, Müşerref’in, 2007 yılında anayasayı askıya alıp olağanüstü hal ilan etmesi nedeniyle açılan vatana ihanet davası görüldü. Duruşmada hükümeti avukat Ali Ziya Bajva temsil etti. Bajva, dönemin başbakanı, Adalet Bakanı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın da şüpheli sıfatıyla aynı gün dinlenmesini istedi. Bajva, özellikle dönemin Başbakanı Şevket Aziz’in Müşerref’i olağanüstü hal ilan etmesi için ikna ettiğini belirtti. Mahkeme, Müşerref’in, Pakistan’ı terk ettiği 2016 yılından sonra yapılan bu talebi reddederek hükümetin kendisine verdiği sürede konuyla ilgili başvuru yapmadığını söyledi.

Karar incelenecek

Daha önce defalarca ertelenen karar dünkü duruşmada alındı. Üç üyeden oluşan mahkeme heyeti, bir karşı oyla Müşerref’in idamına karar verdi. Müşerref hakkında, 2007’de anayasayı askıya aldığı ve olağanüstü hal ilan ettiği gerekçesiyle, 2013 yılında, dönemin Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) tarafından vatana ihanet suçundan dava açılmıştı. Sürekli ertelenen dava sonucu Müşerref, 2016’da Pakistan’dan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentine yerleşmişti. Tedavisini öne sürerek Pakistan’a dönmeyen Müşerref, mahkemelere gitmediği ve ifade vermediği için duruşmalar sürekli ertelenmişti.

9 yıl ülkeyi yöneten Müşerref hakkında, söz konusu dönemde işlenen suçlardan haberdar olmak, yasalara aykırı kararlar almak ve vatana ihanet gibi suçlardan birçok dava açıldı. Müşerref, 2007’de suikasta kurban giden eski Başbakan Benazir Butto’nun öldürüleceğine dair istihbarat almasına rağmen Butto’yu yeterince korumamak suçundan 2017 yılında yargılanmış, Ravalpindi Mahkemesi, Müşerref’i arananlar listesine almıştı. Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Firdevs Aşık Avan, idam kararını “detaylı şekilde inceleyeceklerini” bildirdi.

Ordudan destek

Öte yandan Pakistan ordusundan kararla ilgili yapılan açıklamada silahlı kuvvetlerin duyduğu ‘acı ve ıstırap’ dile getirildi: “40 yılın üzerinde bu ülkeye hizmet etmiş ve savaşlara girmiş bir eski ordu komutanı ve Pakistan Cumhurbaşkanı asla vatan haini olamaz.”

İmran Han’dan Hindistan uyarısı

Hindistan’da, komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası’na karşı düzenlenen gösteriler ülke genelinde sürüyor. Özellikle polisin üniverdsite öğrencilerine yönelik sert müdahalesi nedeniyle ülke geneline yayılan olayların daha da büyümesinden endişe ediliyor.

Hindistan’daki son durumla ilgili konuşan Pakistan Başbakanı İmran Han, “Hindistan’daki Müslümanlar Kaşmir’deki yasaklar, baskı ve yeni vatandaşlık yasası nedeniyle ülkeden kaçmaya başlarlarsa bu dünyanın en büyük mülteci krizlerinden birini doğurur” dedi. Han, “Biz sadece bu olası mülteci krizinden endişe etmiyoruz. Ayrıca iki nükleer gücün arasında bundan dolayı oluşabilecek gerilim ve çatışmadan endişeleniyoruz. Ülkemiz daha fazla mülteciye kapı açamaz. Bu yüzden dünya gelişmelere hemen müdahil olmalı” diye konuştu.

Bu noktaya nasıl gelindi?

Darbeyle 1999’da iktidara gelen, 2001’de cumhurbaşkanı olan ve yasalara göre görev süresi 2007 yılında dolan Pervez Müşerref, görevinin uzatılmasını isteyince ülkede siyasi kriz başladı. Protestolar üzerine Müşerref, anayasayı askıya alarak olağanüstü hal ilan etti. Anayasa Mahkemesi üyeleri ve Cumhuriyet Başsavcısı’nı da görevden alan Müşerref’i destekleyen ordu güçleri, başkent İslamabad’a gelerek Anayasa Mahkemesi’ne girdi. 2008’de hakkında azil sürecinin başlaması üzerine görevinden istifa eden Pervez, Dubai ve Londra’da kendi isteğiyle sürgün hayatı yaşamaya başladı. İstifası sonrasında hakkında yargı süreci başladı. Müşerref, 2013 seçimlerinde milletvekili adayı olmak için ülkesine dönse de davalar nedeniyle bunu yapamadı. Hakkında vatana ihanet davası açılan ve suçlu bulunan Müşerref, temyize gitti, yurtdışı yasağının kalkmasıyla da tedavi için Dubai’ye döndü. 2016’dan beri Dubai’de yaşayan Müşerref’in, tekrar siyasete döneceği haberleri geliyordu.