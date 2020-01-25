Müslümanlara ayrımcılık yapan Delta Airlines 50 bin dolar ceza ödeyecek

ABD Ulaştırma Bakanlığı, 3 Müslüman yolcuya ayrımcılık yapan Delta Airlines şirketine 50 bin dolar para cezası kesti.

Ulaştırma Bakanlığı kararına göre Delta Airlines, 3 Müslüman yolcunun ayrımcılığa uğratılarak şirketin güvenlik yetkililerince uçaktan indirildiği gerekçesiyle 50 bin dolar ceza ödeyecek.

ABD'nin en büyük hava yolu şirketlerinden Delta'nın, yolcuları uçaktan indirerek ayrımcılık karşıtı yasaları ihlal ettiğini belirten Bakanlık, şirketin söz konusu olaylara karışan pilotlar, uçuş personeli ve müşteri temsilcilerine "kültürel hassasiyet" eğitimi vermesi kararı aldı.

Kararda, Delta'nın meydana gelen iki farklı olayda bu yolculara ayrımcılık yaptığını reddettiği ancak durumları farklı şekilde ele alması gerektiğini kabul ettiği belirtildi.

Yerel medyaya yansıyan haberlerde olaylardan birine konu olan çiftin ABD'nin Ohio eyaletinin Cincinnati kentinde yaşayan Faysal ve Nazia Ali olduğu ifade edildi.

OLAYLAR



Ulaştırma Bakanlığı kararına göre, olayların birinde, Temmuz 2016'da bir yolcu, uçuş personeline, başörtülü bir kadın ile cep telefonuna bir şeyler soktuğunu iddia ettiği beraberindeki erkeğin kendisini endişelendirdiğini söyledi. Şikayetçi kişinin, uçuş personeline erkek yolcunun cep telefonunda mesaj oluştururken defalarca "Allah" yazdığını gördüğünü belirtti.

Pilotun talebi üzerine Delta'nın güvenlik yetkililerinin uçağın dışında Müslüman çiftle görüştüğü ve ABD vatandaşı bu kişilerle ilgili olumsuz bir bulguları olmadığı ifade edilen kararda, ancak pilotun Müslüman çifti yine de uçağa almayı reddettiği vurgulandı.

Kararda yer alan diğer olay ise, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan yapılan seferde 2016'da yaşandı.

Yolcular ve uçuş personeli, Müslüman bir yolcudan şikayetçi oldu ancak yardımcı pilot yolcuda olağan dışı bir durum görmediğini belirtti. Bakanlık kararında, Delta'nın güvenlik görevlilerinin de yolcunun sicilinde kaygılandırıcı bir durum olmadığına dikkati çektiği belirtildi.

Ancak yolcunun uçaktan çıkarıldığı ve oturduğu koltuğun çevresinde arama yapıldığı kaydedilen kararda, bu yolcunun bir sonraki uçuş için uçağa alınmadan önce herhangi bir incelemeden geçirilmediği bunun da uçaktan çıkarılmasının nedeninin ayrımcılık olduğunu gösterdiği aktarıldı.