‘Müslümanlara karşı nefreti beraberce yeneceğiz...’

Halk, dün bayram namazı boyunca camilerin önünde halka oluşturarak nöbet tuttu. Norveç Başbakanı Erna Solberg de, dün Sandvika ve Oslo kentlerinde düzenlenen bayram kutlamalarına bazı bakanlarıyla birlikte katıldı. Solberg, yaşananların Norveç’te olmaması gerektiğine işaret ederken, halkın Müslümanlara karşı var olan nefrete tepki gösterip, bayram günü sergilediği gerçek tabloya bakmak gerektiğinin altını çizdi. Başbakan Solberg, “Müslümanlara yönelik nefreti ve karşıtlığı, hep birlikte mücadele ederek yeneceğiz” dedi.

Polis, gözaltına alınan aşırı sağcı 20 yaşlarındaki saldırganın terör ve cinayete teşebbüsle suçlandığını açıkladı. Başkent Oslo’da görevli tüm polisler silahlandırılırken, saldırganın, ilk ifadesinde konuşmadığı belirtildi. Ayrıca saldırganın, Yeni Zelanda ve ABD’deki son terör saldırılarını internet üzerinden desteklediği bildirildi.

Öte yandan saldırganın adresinde bulunan kadın cesedinin üvey kardeşine ait olduğu ileri sürüldü.