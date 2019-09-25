MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaMutfağa servet asmışlar
25.09.2019 - 07:50 |

Mutfağa servet asmışlar

Yıllardır Fransa’da yaşlı bir kadının mutfağında asılı duran tablonun değerinin 6 milyon euro olduğu anlaşıldı.

Mutfağa servet asmışlar

 

13’üncü yy’dan kalma

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan yaşlı bir kadının evinin mutfağının duvarında asılı duran tablonun, Floransalı ünlü Rönesans öncesi ressamı Cimabue’nin eseri olduğu ve değerinin de 6 milyon euro’yu (yaklaşık 37 milyon 500 bin TL) bulduğu tespit edildi.

‘İsa ile Alay’ adlı tablonun 13’üncü yüzyılda Cimabue’nin yaptığı bir dizi resimden birisi olduğu belirtiliyor.

Müzayedeye çıkacak

Kadının, tablonun değerlemesini yapmak için uzman kişilere danıştığında gerçeğin ortaya çıktığı aktarıldı. Fransız Le Figaro gazetesine konuşan sanat uzmanı Eric Turquin, laboratuvar testleri sonucu tablonun orijinal olduğunun kesinleştiğini söyledi. İsmi açıklanmayan yaşlı kadının tabloyu gelecek ay açık artırmada satışa çıkaracağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile bir araya geldi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar geceyi aydınlattı

Çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar geceyi aydınlattı

İnşaatta meydana gelen heyelanda operatör öldü

İnşaatta meydana gelen heyelanda operatör öldü

Afili Aşk 15. bölüm fragmanı! Kerem ve Ayşe'nin evliliği bitecek mi?

Afili Aşk 15. bölüm fragmanı! Kerem ve Ayşe'nin evliliği bitecek mi?

Antalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Antalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Sıradaki Haber