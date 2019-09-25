Mutfağa servet asmışlar

13’üncü yy’dan kalma

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan yaşlı bir kadının evinin mutfağının duvarında asılı duran tablonun, Floransalı ünlü Rönesans öncesi ressamı Cimabue’nin eseri olduğu ve değerinin de 6 milyon euro’yu (yaklaşık 37 milyon 500 bin TL) bulduğu tespit edildi.

‘İsa ile Alay’ adlı tablonun 13’üncü yüzyılda Cimabue’nin yaptığı bir dizi resimden birisi olduğu belirtiliyor.

Müzayedeye çıkacak

Kadının, tablonun değerlemesini yapmak için uzman kişilere danıştığında gerçeğin ortaya çıktığı aktarıldı. Fransız Le Figaro gazetesine konuşan sanat uzmanı Eric Turquin, laboratuvar testleri sonucu tablonun orijinal olduğunun kesinleştiğini söyledi. İsmi açıklanmayan yaşlı kadının tabloyu gelecek ay açık artırmada satışa çıkaracağı belirtiliyor.