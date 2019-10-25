NASA duyurdu: Yaşamın devamı için...

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, su bulması için 2022’de Ay’a golf arabası büyüklüğünde VIPER isimli bir robot göndereceklerini açıkladı. VIPER’ın 2024 yılında gerçekleşecek ‘Ay’a Yolculuk’ programına yaşamsal malzeme anlamında büyük destek sağlaması bekleniyor.

Bridenstine Cuma günü Washington'daki Uluslararası Astronomi Kongresi'nde yaptığı açıklamada, "VIPER su kaynağının nerede olduğunu değerlendirecek. Suyu karakterize edebileceğiz ve nihayetinde yeryüzüne çıkaracağız. Bu proje neden bu kadar önemli? Çünkü su yaşamamızı sürdürmemizin en büyük destekçilerindedir.” dedi.

Robot VIPER’ın, 2022 Aralık'ında Ay’ın güney bölgesine varması, hidrojen ve oksijen izleri için numune alması için dört aleti taşıması bekleniyor.

NASA'nın Kaliforniya'daki Ames Araştırma Merkezi Robot VIPER’ın ilk 100 gün aktardığı verileri kullanarak Ay’ın ilk küresel su kaynakları haritasını oluşturacak.