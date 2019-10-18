MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaNASA'daki kadın astronotlardan bir ilk!
18.10.2019 - 14:59 |

NASA'daki kadın astronotlardan bir ilk!

NASA bir ilk niteliğindeki yürüyüşü canlı yayınladı. NASA'da ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekip uzay yürüyüşü yaptı.

NASA'daki kadın astronotlardan bir ilk!

NASA 29 Mart'ta yapılması planlanan ama yaşanan aksaklıklardan dolayı ertelenen ve bir ilk niteliğindeki yürüyüşü canlı yayınladı. NASA'da ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekip uzay yürüyüşü yapmış oldu.

ABD'li astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışındaki bir güç panelini değiştirmek için uzay yürüyüşü yaptı.

NASAdaki kadın astronotlardan bir ilk


 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de yabancı medya temsilcilerini kabulünde konuşma yaptı. Erdoğan, "Söz yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika, harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir." dedi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yabancı uyruklu anne ve kız Porsuk Çayı'na düştü

Yabancı uyruklu anne ve kız Porsuk Çayı'na düştü

Ukraynalı turist 7 bin 830 paket elektronik sigarayla yakalandı

Ukraynalı turist 7 bin 830 paket elektronik sigarayla yakalandı

Şehit eşini son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı

Şehit eşini son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı

Pelin Akil ikiz bebeklerini gösterdi | Pelin Akil kimdir? Kiminle evli?

Pelin Akil ikiz bebeklerini gösterdi | Pelin Akil kimdir? Kiminle evli?

Sıradaki Haber