NATO duyurdu! Afganistan'da 2 asker öldü

Afganistan’da faaliyet gösteren NATO Kararlı Destek misyonu yaptığı yazılı açıklamada, “Kararlı Destek misyonunun 2 üyesi bugün Afganistan’ın Kabil kentinde öldürüldü. Bir servis üyesi Romanya’dandı. NATO politikalarına uygun olarak misyon ek detay açıklamayacak. Daha ileri bilgi Romanya’dan gelecek. Diğer servis üyesi ABD’dendi.



ABD’nin savunma politikalarına uygun olarak öldürülen servis üyesinin ismi, ailesi bilgilendirildikten 24 saat sonrasına kadar gizli tutulacak” denildi.