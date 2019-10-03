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03.10.2019 - 07:50 |

NATO Genel Sekreteri Türkiye’ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Türkiye’ye geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TBMM’nin yeni yasama yılında Suriye’ye operasyon yapılacağının sinyalini vererek “Türkiye’nin kaybedecek tek bir günü daha yoktur. 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölgede 2 milyon kişiyi iskan ettirmeyi planlıyoruz. Projelerimiz hazır. Devlet başkanlarıyla BM’deki ikili görüşmelerde paylaştık. Bölgeyi terör örgütünün işgalinden kurtardıktan sonra uluslararası alacağımız destekle bu projeyi başlatacağız” sözlerinin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, programını değiştirerek Türkiye’ye gelme kararı aldı. Genel Sekreter Stoltenberg’in Ankara’daki temasları sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çauşoğlu ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Ağırlıklı olarak Suriye meselesinin görüşüleceği bu görüşmelerde S-400, Menbiç, Güvenli Bölge, İdlib ve mültecilerin geri dönüşü konuları ele alınacak. - ANKARA Milliyet

Balkonda kahve içiyordu... Her şey bir anda olduAdana’da evinin balkonunda oturan 16 yaşındaki F.K. kahve içtiği sırada kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.
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