NATO, suikastın ardından Irak'taki eğitim faaliyetlerini askıya aldı

İranlı general Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi komutanlarından El-Mühendis’in Bağdat’ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından Irak’ta gerginlik sürüyor.

İran’ın olası misillemesinin beklendiği Irak’ta yeni bir gelişme yaşandı.

NATO, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Irak'taki eğitim faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

NATO'nun bölgedeki durumu çok yakından takip ettiğini vurgulayan NATO Sözcüsü Vekili Dylan White, mevcut gelişmeler ışığında ABD yetkilileriyle yakın irtibatın sürdüğünü söylemişti.

NATO'nun Irak eğitim misyonu kapsamında ülkede bulunan personelin güvenliğinin de büyük öneme sahip olduğunu belirten White, "Güvenlik ortamını denetlemeye devam edeceğiz ve gerekli tüm tedbirleri alacağız" diye konuştu.