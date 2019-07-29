MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaNavalnıy'nin zehirlendiğinden şüphe ediliyor
29.07.2019 - 13:07| AA

Navalnıy'nin zehirlendiğinden şüphe ediliyor

Bulunduğu hapishaneden hastaneye kaldırılan Rus muhalif liderin doktoru, 'zehirlenme' ihtimali üzerinde duruyor.

Navalnıy'nin zehirlendiğinden şüphe ediliyor

Doktor Anastasiya Vasilyeva, Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın, bir süredir bulunduğu hapishanede zehirlenmiş olabileceğini söyledi.

Vasilyeva, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın daha önce hiçbir alerjisinin bulunmadığına emin olduğunu belirterek, hapishanede diğer mahkumlarla aynı yemeği yediğini ifade etti.

Hastanede Navalnıy'ı muayene etmesine izin verilmediğini kaydeden Vasilyeva, Navalnıy'ın, durumunu aktarmak için kendisine izin verdiğini bildirdi.

Vasilyeva, "Üçüncü kişilerin yardımıyla belirsiz kimyasal maddelerle zehirlenmeyi göz ardı edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Rus muhalifin kaldırıldığı 64 numaralı hastanede, ilgili bölümün doktoru Eldar Kazahmedov yaptığı açıklamada, muayenede Navalnıy'a "genel alerjik reaksiyon" tanısı konulduğunu belirtti.

Hafta sonu hastaneye kaldırılmıştı

Rus muhalif Navalnıy, "şiddetli alerjik reaksiyon" sonucu yüzünün şişmesi ve derisinde kızarıklıklar çıkması nedeniyle hafta sonu hastaneye kaldırılmıştı.

Navalnıy, gösteri düzenleme kurallarını tekrar ihlal ettiği gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı ve 24 Temmuz'dan bu yana hapishanedeydi.

Rusya'da, Moskova Şehir Meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle hafta sonu yapılan gösterilerde, polisin şiddetli müdahalesinin ardından İçişleri Bakanlığına göre, yaklaşık 300, muhaliflerin verilerine göre bin 500'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Çatı katından atılan 2,5 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyorİstanbul Esenler’de otizmli kuzeni tarafından 6. kattan atılan 2,5 yaşındaki Yunus bebek yaşam mücadelesi veriyor. Minik çocuğun çatıdan atılarak park halindeki otomobilin üzerine düştüğü feci anlar kameralara yansırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otobüste bacağına sardığı uyuşturucu ile yakalandı

Otobüste bacağına sardığı uyuşturucu ile yakalandı

Son Dakika... 300 bin TL ödülle aranan gri listedeki terörist yakalandı

Son Dakika... 300 bin TL ödülle aranan gri listedeki terörist yakalandı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi personel alımı başvuruları

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi personel alımı başvuruları

Rize'de dehşeti yaşayan Rabia konuştu: Boğarak öldürücekti

Rize'de dehşeti yaşayan Rabia konuştu: Boğarak öldürücekti

Sıradaki Haber