09.08.2019 - 08:08
Navaz Şerif’in kızı tutuklandı
Pakistan’ın cezaevindeki eski Başbakanı Navaz Şerif’in kızı ve ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz’ın (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı Meryem Navaz, yolsuzluk iddiaları nedeniyle mahkemede ifade vermediği gerekçesiyle tutuklandı.
Çaudri Şeker Fabrikaları davasında ifade vermeye çağırılan Meryem Navaz, mahkemeye mazeret sunarak cezaevindeki babasını ziyarete gitti. Mahkemeye çıkmadığı takdirde zorla getirilme kararı bulunan Meryem Navaz, cezaevindeki ziyaretten dönerken NAB yetkililerince tutuklanarak NAB’ın Lahor ofisine götürüldü. Meryem Navaz İmran Han hükümetine karşı açıklamalarıyla dikkat çekmiş ve son olarak Pakistan’ın Keşmir politikasını eleştirmişti.