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28.11.2019 - 07:50 |

‘Nazi’ kıyafetlerine durdurma

‘Nazi’ kıyafetlerine durdurma

İspanya merkezli lüks giyim firması Loewe, Nazilerin toplama kamplarında esirlere zorla giydirdiği çizgili üniformalara benzer bir pantolon-gömlek takımını satışa çıkarmış ve büyük tepki çekmişti. 19’uncu yüzyılda yaşamış ünlü seramik sanatçısı William De Morgan’a ithafen hazırladığı koleksiyonun bir parçası olarak 2 bin dolara satılan çizgili takımı geri çekti. Sosyal medyada yer alan tepkilerin ardından lüks moda evi bir de özür yayınladı. - DIŞ HABERLER

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