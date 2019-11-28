‘Nazi’ kıyafetlerine durdurma

İspanya merkezli lüks giyim firması Loewe, Nazilerin toplama kamplarında esirlere zorla giydirdiği çizgili üniformalara benzer bir pantolon-gömlek takımını satışa çıkarmış ve büyük tepki çekmişti. 19’uncu yüzyılda yaşamış ünlü seramik sanatçısı William De Morgan’a ithafen hazırladığı koleksiyonun bir parçası olarak 2 bin dolara satılan çizgili takımı geri çekti. Sosyal medyada yer alan tepkilerin ardından lüks moda evi bir de özür yayınladı. - DIŞ HABERLER