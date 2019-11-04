MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaNepal'de festivalden dönenleri taşıyan otobüs nehre düştü: 17 ölü
04.11.2019 - 11:10 | | AA

Nepal'de festivalden dönenleri taşıyan otobüs nehre düştü: 17 ölü

Nepal'de otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

Nepal'de festivalden dönenleri taşıyan otobüs nehre düştü: 17 ölü

Emniyet yetkilisi Madhav Kafle, festivalden dönenleri taşıyan otobüsün başkent Katmandu'nun 120 kilometre doğusunda 20 metre yükseklikten Sunkoshi Nehri'ne düştüğünü açıkladı.

Kafle, 17 kişinin hayatını kaybetmesine, 50 kişinin yaralanmasına neden olan kazaya, otobüsteki bir arızanın neden olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Otobüste kapasitenin üzerinde yolcu olduğuna dikkati çeken Kafle, yaralılardan 21'inin hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Kafle, yolcuların geçen hafta sona eren Tihar Festivali'nden döndüklerini kaydetti.

Nepal'de altyapı eksikliği, bakımsız yollar ve araçlar nedeniyle sık sık trafik kazası yaşanıyor.

Ayrıldığı eşini bıçaklayarak öldürdü!Avcılar’da bir kadın, birlikte yaşadığı şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 40 yaşındaki Seda Kurt’un daha öncede kadın koruma evinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ispanak zehirlenmesine neden olan atropin nedir?

Ispanak zehirlenmesine neden olan atropin nedir?

Black Friday ne zaman? İndirimler ne zaman başlıyor?

Black Friday ne zaman? İndirimler ne zaman başlıyor?

Yedi Bela Hüsnü filmi ne zaman çekildi? Yedi Bela Hüsnü filminin oyuncuları kimler?

Yedi Bela Hüsnü filmi ne zaman çekildi? Yedi Bela Hüsnü filminin oyuncuları kimler?

Anahtarını evde unutunca canından oldu!

Anahtarını evde unutunca canından oldu!

Sıradaki Haber