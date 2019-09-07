Nesli tükenmekte olan Asya Aslanı, 3 yavru doğurdu

Hayvanat bahçesi çalışanları tarafından sevinçle karşılanan yavru aslanlar için gelecek ayların kritik olduğu ve yavruların bakım altında tutulduğu açıklandı. Hayvanat Bahçesi Etobur Bölümü Başkanı Alison Maclead, 'Anne ve yavruların durumu iyiye gidiyor ve çok heyecanlıyız. Baba aslan Jayendra ailesine karşı çok ilgili ve sürekli anne aslan Roberta ve yavruların yanında duruyor' dedi.

Anne Asya aslanı Roberta, 2014 yılında Almanya'dan, baba Asya aslanı Jayendra ise 2012 yılında Bristol şehrinden hayvanat bahçesine getirilmişti.

Asya aslanları dünyada sadece Hindistan'daki Gir Ormanı'nda bulunuyor ve tüm dünyada sadece 350 tane olduğu belirtiliyor. Roberta ve Jayendra, Avrupa Nesli Tükenen Hayvanlar Programı'nda (EEP) ve bu hayvanların yaptığı her doğum bir başarı olarak görülüyor.