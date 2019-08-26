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26.08.2019 - 10:09| AA

Nesli tükenmekte olan deniz canlılarına uluslararası koruma

Nesli tehlike altında olan 18 köpek balığı ve vatoz türünü korumayı taahhüt eden tasarı, Taraflar Konferansı'nda onaylandı.

Nesli tükenmekte olan deniz canlılarına uluslararası koruma

BBC'nin haberine göre, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Taraflar Konferansı'nda, nesli tükenmekte olan 18 köpek balığı ve vatoz türüne yönelik av yasağını öngören tasarı 40'a karşı 102 ülkenin oyuyla kabul edildi.

Meksika tarafından gündeme getirilen tasarı, nesli tükenmekte olan deniz canlılarının, sayıları türlerini devam ettirecek düzeye ulaşana kadar avlanmalarını yasaklıyor.

YILDA 100 MİLYON CİVARINDA KÖPEK BALIĞI AVLANIYOR
Sivil toplum kuruluşu The Pew Trust'a göre, ticari amaçla her yıl avlanan köpek balığı sayısı 100 milyon civarında ve bazı köpek balıkları, yüzgeçlerinden yapılan çorba için avlanıyor.

En hızlı köpek balığı türü olan Mako köpek balıklarının Akdeniz'deki sayılarının neredeyse tükendiği, Atlantik, Kuzey Pasifik ve Hint Okyanusu gibi yerlerde ise hızla azaldığı belirtiliyor.

Çin, İzlanda ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler tasarıya karşı oy verirken, bazıları ise Mako köpek balıklarının avlanma sonucu sayılarının azaldığına dair yeterince kanıt olmadığını savunuyor.

TASARININ GELECEK HAFTA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR
Tasarının, gelecek hafta tüm üyelerin katılacağı toplantının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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