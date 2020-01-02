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02.01.2020 - 16:55 | | AA

Netanyahu, elindeki bakanlık koltuklarını bıraktı

Hakkında yolsuzluk davası açılan İsrail Başbakanı, Sosyal Yardım, Diaspora ve Tarım Bakanlıklarına yeni isimler atayacak. İsrail'deki yasalar, söz konusu davaların açılmasıyla başbakanın istifa etmesi için bir zorunluluk getirmiyor.

Netanyahu, elindeki bakanlık koltuklarını bıraktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında yolsuzluk davası açılmasına karar verilmesinin ardından, üç bakanlıktan istifa etmek zorunda kaldı.

Yerel basında yer alan habere göre, Netanyahu, Sosyal Yardım, Diaspora ve Tarım Bakanlıkları koltuklarını bıraktığı konusunda kabineyi bilgilendirdi.

Netanyahu'nun, söz konusu bakanlıklara pazar günü yeni isimleri ataması bekleniyor.

Netanyahu'nun istifası, bu atamaların ardından yürürlüğe girecek.

İsrail'deki yasalar gereği, hakkında dava açılan bir bakanın görevinden istifa etmesi gerekirken, başbakan için böyle bir zorunluluk bulunmuyor.

Bu nedenle Netanyahu, başbakanlık görevini yürütmeye devam ediyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu hakkında dava açmaya karar vermişti.

Netanyahu, bunu engellemek amacıyla dün akşam, meclise dokunulmazlık başvurusunda bulunmuştu.

Başvuru kabul edilirse, Başsavcı Mandelblit, Netanyahu hakkında dava açamayacak.

Libya Tezkeresi 325 oyla Meclis'te kabul edildiTBMM, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için olağanüstü toplandı. Meclis'te grubu bulunan partilerden birer isim 20'şer dakikalık konuşma yaptı. TBMM'deki Libya tezkeresi görüşmeleri tamamlandı. Meclis'te elektronik oylama sonuçlandı. Libya Tezkeresi TBMM'den 325 oyla geçti. Tezkereye 184 milletvekili ret oyu verdi.
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