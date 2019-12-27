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27.12.2019 - 10:15 | | AA

Netanyahu yeniden Likud Partisi başkanlığına seçildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uzun süredir liderliğini yürüttüğü Likud Partisinde dün yapılan başkanlık seçimini açık ara önde tamamladı.

Netanyahu yeniden Likud Partisi başkanlığına seçildi

Netanyahu ile Likud milletvekili Gideon Saar arasında geçen yarışta 116 bin üyenin yüzde 48,94'ü partilerinin başkanını belirlemek için 100 ayrı seçim noktasında oy kullandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Netanyahu oyların yüzde 72,5'ini aldı, rakibi Saar ise yüzde 27,5'te kaldı.

Ezici bir farkla yeniden parti başkanlığına seçilen Netanyahu, Twitter'dan paylaştığı mesajda destekçilerine teşekkür ederken, İsrail'de 2 Mart 2020'de yapılacak seçimde Likud'un "büyük bir zaferle" çıkması için çalışacağını söyledi.

Seçimin kaybedeni Saar da kendisi ve destekçilerin marttaki erken seçimde Likud'un başarısı için Netanyahu'nun arkasında duracakları mesajını verdi.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in 21 Kasım'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açmaya karar verdiği ve ülkedeki 2 erken seçime rağmen koalisyon hükümetini kurmayı başaramayan Netanyahu, parti içinde artan baskıların ardından başkanlık seçimi yapılmasını kabul etmişti.

Uzun yıllardır Likud'un liderliğini yürüten Netanyahu, 2012 ve 2014'teki parti başkanlığı seçimlerinde rakiplerine büyük fark atmış, 2016'da ise seçime tek aday olarak girmişti.

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