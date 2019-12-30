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30.12.2019 - 19:30 | | AA

Netanyahu'dan ABD Dışişleri Bakanı'na 'Haşdi Şabi' tebriği

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin unsurlarından Hizbullah Tugayları'nın Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne düzenlenen saldırılar nedeniyle ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu tebrik etti.

Netanyahu'dan ABD Dışişleri Bakanı'na 'Haşdi Şabi' tebriği

 

İsrail Başbakanlık Ofisine ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Mike Pompeo ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Netanyahu'nun görüşmede, ABD'nin İran ve onun vekaletini yürüten gruplara karşı attığı "önemli adımlarından" övgüyle bahsettiği ifade edildi.

Başbakan Netanyahu ile Pompeo arasındaki telefon görüşmesinin ABD'nin Haşdi Şabi unsurlarına yönelik saldırısından saatler sonra yapılması dikkati çekti.

ABD Savunma Bakanlığı dün, İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin unsurlarından olan Hizbullah Tugayları'nın Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da saldırının Amerikan askerlerini savunma amacıyla gerçekleştirildiğini söylemişti.

Haşdi Şabi Harekat Dairesi Başkanı Cevad Rubayavi ise yazılı açıklamasında, ABD'nin Enbar'daki askeri üslerine düzenlediği saldırıda 25 kişinin öldüğünü, 51 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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