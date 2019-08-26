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HaberlerDünyaNetanyahu'dan Batı Şeria'ya 300 yasa dışı konut talimatı
26.08.2019 - 12:29| AA

Netanyahu'dan Batı Şeria'ya 300 yasa dışı konut talimatı

İsrail Başbakanı, işgal altında tuttukları bölgedeki Yahudi yerleşim birimlerini genişletmeye devam edeceklerini duyurdu.

Netanyahu'dan Batı Şeria'ya 300 yasa dışı konut talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimine 300 yeni konut inşa edilmesi talimatı verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu, Başbakanlık Ofisi'ne, yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimine 300 yeni konut inşa edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini güçlendirme ve genişletmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız vermiş durumda.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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