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HaberlerDünyaNetanyahu’dan Johnson’a 'İran’a karşı sert tavır' çağrısı
04.08.2019 - 00:51| AA

Netanyahu’dan Johnson’a 'İran’a karşı sert tavır' çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’a "İran’a karşı sert tavır" çağrısında bulundu.

Netanyahu’dan Johnson’a 'İran’a karşı sert tavır' çağrısı

 

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson ile telefonda yaptığı görüşmesinde Tahran yönetimine karşı "sert duruş sergilemeye" davet ettiği belirtildi.

Açıklamada Netanyahu ile Johnson’ın, "İsrail ve İngiltere’nin ekonomi ve inovasyon alanlarında iş birliğini derinleştirmeye devam etmesi" konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, 24 Temmuz'da ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

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