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28.10.2019 - 01:27 | | AA

New York'ta 5 ayrı merkeze bomba tehdidi

ABD'nin New York şehrinde, itfaiye ve acil tıbbi müdahale merkezlerine bomba tehdidinde bulunuldu.

New York'ta 5 ayrı merkeze bomba tehdidi

 

New York Polis Teşkilatı (NYPD) kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Manhattan bölgesinde bulunan 5 ayrı itfaiye ve acil tıbbi müdahale merkezine bomba tehdidinde bulunulduğu bildirildi.

Pazar günü 15.30 sularında yapıldığı belirtilen tehditler üzerine polisin kısa süreliğine ilgili binaları boşalttığı kaydedildi.

İtfaiye Teşkilatı sözcüsü James Long, "İlgili merkezlere yapılan tehditler incelendi, bomba ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı, olayda her hangi bir yaralanma yok." diye konuştu.

NYPD sözcülüğünden yapılan açıklamada da tehditlerle ilgili incelemelerin sürdürüldüğü kaydedildi. (AA)

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