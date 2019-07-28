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28.07.2019 - 22:27| AA

Nijerya'da Boko Haram saldırısı! 23 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 23 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da Boko Haram saldırısı! 23 ölü

 

Ulusal basındaki haberlere göre, örgüt üyeleri, Borno eyaletine bağlı Nganzai köyünde cenazeden dönenlere rastgele ateş açtı.

Saldırıda 23 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer, ölü sayısının yükselmesinden endişe ediyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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