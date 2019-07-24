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24.07.2019 - 13:52| AA

Nijerya'da kaçırılan Türklerin sağlık durumu iyi

Kurtarılmaları için çalışmaların sürdüğü dört Türk vatandaşının sağlık durumlarında bir olumsuzluk yok.

Nijerya'da kaçırılan Türklerin sağlık durumu iyi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyinde kaçırılan dört Türk vatandaşından haber var.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ülkenin İlorin eyaletinde kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan 4 Türk vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ülkenin Kwara eyaletinde geçen cuma akşamı 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.

Kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılmaları için çalışmalar sürüyor.

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, geçen hafta da 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak, 10 Türk gemiciyi kaçırmıştı. Ülkede kaçırılan Türk vatandaşı sayısı 14'e yükselmişti.

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