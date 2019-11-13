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13.11.2019 - 18:21 | | AA

Nil Nehri için bomba iddia! 30 milyon yıl önce oluştu...

Dünyanın en uzun nehri Nil'in yaşıyla ilgili tartışmalar sürerken yeni bir araştırmada, nehrin yaklaşık 30 milyon yıl önce ortaya çıkmış olabileceği bulgusu elde edildi.

Nil Nehri için bomba iddia! 30 milyon yıl önce oluştu...

 

LiveScience'ın haberine göre, sonuçları "Nature Geoscience" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Nil ile aynı zamanda oluştuğu düşünülen Etiyopya yükseltilerinde yer alan platoda eski zamanlardan kalma volkanik kaya örnekleri ile nehrin Mısır'ın kuzeyinden Akdeniz'e döküldüğü bölge Nil Deltası'ndan alınan tortullar incelendi.

Teksas Üniversitesi Jackson Yerbilimleri Okulu'nda görevli Profesör Claudio Faccenna liderliğindeki ekibin karşılaştırmalı çalışmasında, volkanik kaya ile tortulların içerik bakımından eşleştiği ve 20 ila 30 milyon yıl yaşında olduğu tespit edildi.

Bazı bilim adamları 6 bin 800 kilometre uzunluğundaki Nil Nehri'nin, bir iç su yolu yön değiştirdiğinde altı milyon yıl önce oluştuğunu savunuyor, bir diğer grup ise Nil'in bundan beş kat daha yaşlı olduğunu ileri sürüyor.

Nil'in varlığı süresince az da olsa bile yön değiştirip değiştirmediği ise hala bilinmiyor.

Nehrin üç ana kolundan biri olan Mavi Nil'in çıkış noktası, Etiyopya'nın yükseltilerinde yer alıyor.

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliğiTrabzon'un Düzköy ilçesinde bağlı Haçka Yaylası'nda inşa edilen 13 kaçak yapının yıkımı için ekipler, jandarma ve iş makineleriyle bölgeye geldi. Yıkıma tepki gösteren yapı sahipleri ile görevliler arasında gerginlik çıktı. Ev sahipleri, yapılarının çatısında oturarak, yıkımı engellemeye çalıştı.
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