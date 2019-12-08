Noel topuzu

ABD’li sanatçı önceki gün Noel ağacı şeklindeki topuzuyla çektiridği fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. “Benim ağacım hazır, sizinki de öyle mi?” diye yazan Perry, sevenlerinden yeni single’ı ‘Cozy Little Christmas’ı dinlemeleri için de çağrıda bulundu.