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08.12.2019 - 07:50 |

Noel topuzu

Katy Perry, Noel için hazırlıklarını sürdürüyor.

Noel topuzu

ABD’li sanatçı önceki gün Noel ağacı şeklindeki topuzuyla çektiridği fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. “Benim ağacım hazır, sizinki de öyle mi?” diye yazan Perry, sevenlerinden yeni single’ı ‘Cozy Little Christmas’ı dinlemeleri için de çağrıda bulundu.

Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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