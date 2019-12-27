Norveç Sarayı’nda şok kayıp

Behn, Prenses Louise ile 2002’de evlenmiş ve 2016’da boşanmıştı. Eski damadın intiharı Norveç Sarayı’nda şok etkisi yarattı.



Kral Harald yaptığı açıklamada, “Ari uzun yıllardır ailemizin önemli bir parçasıydı. Onunla ilgili sıcak ve güzel hatıralarımızı hatırlayacağız” dedi. 48 yaşındaki Prenses Louise eşi Ari Behn’den boşandıktan sonra ABD’li Şaman Durek Verretts ile sevgili olduğunu açıklamıştı. Behn, 2017’de Kevin Spacey’nin kendisini taciz ettiğini iddia etmişti.