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11.08.2019 - 07:50| İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Norveç’te camiye silahlı saldırı

Norveç’in başkenti Oslo yakınında bulunan Baerum semtinde Al-Noor Islamic Centre adındaki camiye dün öğleden sonra bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Norveç’te camiye silahlı saldırı

 

Camiye ateş ederek giren Norveçli saldırgan, ikindi namazı için camide bulunan 70 yaşında bir kişi tarafından pasifize edilerek polise teslim edildi. Camide olası bir katliamın önüne geçen yaşlı adamın hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Saldırganın üzerinde üniforma ve kask olduğu belirtilirken, Norveç polisi, zanlının yalnız hareket ettiğini ima etti. Bu arada 20 yaşlardaki saldırganın kaldığı binada olay sonra bir ceset bulunduğu açıklandı. Polis, cesedin camiye yapılan saldırıyla bağlantısının olduğunu bildirdi. Norveç Başbakanı Erna Solberg, saldırıyı kınarken, “Duygularım saldırıya uğrayan insanlarla” dedi.

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