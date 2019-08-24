Nükleer santralde bitcoin ürettiler

Enerji ana şebekeden

Hem bilgisayar korsanları hem de yatırımcıların iştahını artıran kripto para madenciliği ile ilgili ilginç bir olay yaşandı. Ukrayna’da açılan bir davaya göre, Güney Ukrayna Nükleer Santrali’nde, tesise internet bağlantıları ve gerekli düzenekleri kurarak Bitcoin madenciliği yapıldı. Ülkedeki ikinci büyük nükleer santrali inceleyen Ukrayna Güvenlik Servisi, yasa dışı kripto para madenciliği eylemleri tespit etti. Bitcoin üreten kişileri madencilik için gerekli olan bilgisayarları, santralin idari bir binasına yerleştirerek enerji ihtiyaçlarını ana şebekeden sağladı. Kripto hırsızlar tarafından kurulan bilgisayar ağı, şebekenin dâhili ağına bağlandı. Bitcoin madenciliğinin kim ya da kimler tarafından yapıldığı henüz bilinmiyor ancak tesiste çalışanlardan şüpheleniliyor.

Devlet sırrı endişesi

Basına yansıyan haberlere göre, Güvenlik Servisi’nin mahkeme heyetine verdiği deliller arasında Bitcoin madenciliğinde kullanılan ekran kartı ve ana kartlar da yer aldı. Tesis çalışanı ya da çalışanları, tesisin hem internet hem de enerji sistemini kullanarak Bitcoin elde etmek için 6 adet Radeon RX 470 ekran kartı kullandı ve bu ekran kartları 5 farklı ana kartın üzerine yerleştirdi. Sputnik’te yer alan habere göre, suç örgütü nispeten küçük ölçekli bir madencilik eylemine girişti ve bu sayede de santralin güvenliğini sağlayan ekipmanların çalışmasını engellemedi. Santralin devlet sırrı olarak kabul edilen güvenlik önlemlerinin de söz konusu işlemler sırasında teşhir edilmiş olabileceği düşünülüyor.