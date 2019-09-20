MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaNükleer savaşta 34 milyon ölüm!
20.09.2019 - 08:46 |

Nükleer savaşta 34 milyon ölüm!

ABD’li bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre, Rusya ile yaşanabilecek bir nükleer savaşta 34 milyon insan yaşamını yitirecek, 57 milyon insan ise yaralanacak.

Nükleer savaşta 34 milyon ölüm!

ABD'nin Princeton Üniversitesi'nden bilim insanları, ABD ve Rusya'nın silah kontrol önlemlerine desteğini düşürmesi nedeniyle son iki yılda iki ülke arasındaki nükleer savaşın "çarpıcı biçimde" arttığını iddia etti. Hazırlanan simülasyon, böyle bir savaşın dünya için büyük bir yıkım olacağını ortaya koydu. Simülasyon verilerini değerlendiren uzmanlar, bu nükleer savaşın ilk saatlerinde 34 milyon insanın öleceğini 57 milyon kişinin ise yaralanacağını belirtti. Ayrıca, bu sayıya nükleer serpinti veya diğer uzun vadeli sorunlar nedeniyle ortaya çıkabilecek hastalananların dahil olmadığı vurgulandı.

Rusya ve NATO arasındaki konvansiyonel bir savaşın tırmanmasıyla oluşabileceğini iddia edilen küresel çaplı yıkım, Avrupa'nın nükleer yıkımını da içeriyor. Simülasyonun ilk nükleer patlaması Polonya'nın hemen içinde, Almanya ve Çek Cumhuriyeti sınırındaki Wroclaw yakınlarında görülüyor.

Sabah

Çaldıkları kasayı devirince bırakıp kaçtılarFatih'te yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi. Kasayı tekrar el arabasına yüklemek isteyen şüpheliler, mahalle bekçilerinin olayı görmesi üzerine kasayı bırakıp kaçtı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragman!

Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragman!

Otobüs şoförü yolcularla birlikte hastayı acile götürdü

Otobüs şoförü yolcularla birlikte hastayı acile götürdü

BİM 20 Eylül 2019 | Bim aktüel ürünler kataloğu

BİM 20 Eylül 2019 | Bim aktüel ürünler kataloğu

Hercai fragman! 13 .Yeni bölümde Reyyan evlilik teklifini kabul edecek mi?

Hercai fragman! 13 .Yeni bölümde Reyyan evlilik teklifini kabul edecek mi?

Sıradaki Haber