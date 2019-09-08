Yavru kediyi ezilmekten son anda kurtardı

Araç kamerasınca kaydedilen görüntülerde, öndeki otomobilin yaya geçidinde durduğu, o sırada yavru kedinin otomobile doğru koştuğu görüldü. Kameranın bulunduğu, arkadaki aracın sürücüsü, duran otomobilin hareket ettiğini görünce önce kornaya basarak ikaz etmek istedi ancak araç hareket edince, hızla aracından inerek, otomobilin yanına koştu. Adam, hareket eden aracın kapısına vurdu ancak sürücü yine fark etmeyince, ezilmek üzere olan kediyi son anda bulunduğu yerden alarak kurtardı.
Sosyal medyada yayılan görüntülere yorum yapanlar, kediyi kurtaran adama teşekkür etti.
Halit Ayar'ın cenaze töreninde gözyaşları sel olduİstiklal Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte tramvay durağında otururken, kendilerinden para isteyen kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Halit Ayar için cenaze töreni düzenlendi.