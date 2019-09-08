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08.09.2019 - 13:26| DHA

Yavru kediyi ezilmekten son anda kurtardı

Rusya'da bir araç sürücüsü, öndeki aracın altına bir yavru kedi girdiğini gördü. Öndeki araç hareket edince, sürücü koştu ve yavru kediyi son anda ezilmekten kurtardı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Yavru kediyi ezilmekten son anda kurtardı

Araç kamerasınca kaydedilen görüntülerde, öndeki otomobilin yaya geçidinde durduğu, o sırada yavru kedinin otomobile doğru koştuğu görüldü. Kameranın bulunduğu, arkadaki aracın sürücüsü, duran otomobilin hareket ettiğini görünce önce kornaya basarak ikaz etmek istedi ancak araç hareket edince, hızla aracından inerek, otomobilin yanına koştu. Adam, hareket eden aracın kapısına vurdu ancak sürücü yine fark etmeyince, ezilmek üzere olan kediyi son anda bulunduğu yerden alarak kurtardı.

Sosyal medyada yayılan görüntülere yorum yapanlar, kediyi kurtaran adama teşekkür etti.

 

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