O fotoğraflar yayınlandı!

DEAŞın lideri ve kurucusu Ebubekir el-Bağdadi, ABD ordusunun düzenlediği operasyonla dün Suriyenin İdlib kentinde öldürüldü. ABD Başkanı Donald Trump ise düzenlediği basın toplantısında Bağdadinin öldürüldüğünü doğrularken, operasyonu anbean takip ettiğini dile getirdi. Uzmanlardan alınan bilgilere göre, operasyonda görev alan askerlerin miğferlerinde bir kamera ve operasyon sırasında kullandıkları piyade tüfeklerinde bir adet kodlayıcı bulunuyor. Askerlerin kasklarında bulunan kameraya alınan görüntüler, piyade tüfeğinde bulunan kodlayıcı vasıtasıyla askeri algoritmalar ile şifrelenerek, operasyon bölgesine yakın bir yerde kurulan yayın araçlarına aktarılıyor. Ardından, bu görüntüler, uydu yada baz istasyonları üzerinden internet vasıtasıyla komuta merkezine iletiliyor.

Görüntülerin askeri algoritmalarla şifrelenmesinin sebebinin, dışarıdan hiçbir kaynağın, kayda alınan görüntülere ulaşamaması ya da herhangi bir şekilde ele geçirememesi olduğu söyleniyor.