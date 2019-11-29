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29.11.2019 - 00:52 | | AA

O görüntüler yayımlandı! Başını masaya vurarak...

Küba'da tutuklu muhalif lider Jose Daniel Ferrer'in cezaevi görüntüleri devlet televizyonunda yayımlandı.

O görüntüler yayımlandı! Başını masaya vurarak...

 

Küba devlet televizyonundan paylaşılan videoda, Ferrer'in kimsenin müdahalesi olmamasına rağmen başını masaya vurarak "Bu adamlar bana işkence ediyor" diye bağırdığı görülüyor.

Görüntülerde ayrıca, Ferrer'in yaptığı telefon görüşmelerinin ses kaydı yayımlanırken, tutuklu muhalif liderin, ailesine ve meslektaşlarına Kübalı yetkililer tarafından işkenceye maruz kaldığını söylediği duyuluyor.

Küba'nın yasa dışı olarak gördüğü Küba Yurtseverler Birliği (UNPACU) örgütünün lideri Ferrer, 1 Ekim 2019'dan bu yana Santiago de Cuba eyaletindeki bir hapishanede tutuluyor.

Ferrer'in ailesi ve meslektaşları konuya ilişkin yaptıkları açıklamalarda, muhalif liderin kötü beslendiğini, tıbbi yardım alamadığını ve fiziksel işkenceye maruz kaldığını öne sürüyorlar.

Küba makamlarına göre ise Ferrer, kamu düzenini bozmak, kışkırtıcı eylemlerde bulunmak ve adam kaçırmakla suçlanıyor.

Küba ABD'yi Ferrer ile işbirliği yapmakla suçluyor

Küba, ABD'nin Havana Büyükelçiliği ile Maslahatgüzarı Mara Tekach'ın, tutuklu muhalif lider Daniel Ferrer ile iş birliği içinde toplumu bölmeye çalıştığını ileri sürmüştü.

Muhalif Ferrer'in beraberindeki üç kişiyle adam kaçırmak suçundan 1 Ekim'de tutuklandığı ifade edilen açıklamada, ABD'nin olayı Küba'nın saygınlığını sarsmak amacıyla kullandığı kaydedilmişti.

Açıklamada, "Küba'daki ABD Büyükelçiliği, Jose Daniel Ferrer'in koruyup kollanmasında, yönlendirilmesinde ve fonlanmasında temel araç olmuştur. Bu, Küba'nın içişlerine açık bir müdahale ve şiddet kışkırtıcılığıdır." ifadesine yer verilmişti.

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