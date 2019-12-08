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08.12.2019 - 06:43 | | AA

O tesisi kapatma sözü vermişlerdi... Kuzey Kore'den 'çok önemli' tatbikat

Kuzey Kore, batı kıyısındaki bir deneme sahasında "çok önemli" bir tatbikat yaptığını duyurdu.

O tesisi kapatma sözü vermişlerdi... Kuzey Kore'den 'çok önemli' tatbikat

Ülkenin resmi haber kaynağı Kore Merkez Haber Ajansından (KCNA) yapılan açıklamada, Kuzey Koreli yetkililerin ABD'ye kapatma sözü verdiği tartışmalı Sohae Uydu Fırlatma Alanı'nda "çok önemli bir tatbikat"ın yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu tatbikattan başarılı sonuçlar alındığı belirtilerek, bu denemenin Kuzey Kore'nin yakın gelecekte stratejik konumunu değiştireceği ifade edildi.

Tatbikatta ne tür bir mühimmatın denendiği ise açıklanmadı.

Kuzey Kore yönetimi, 3 Aralık'ta nükleer anlaşma müzakerelerini sürdürdüğü ABD'ye "Noel hediyesi" göndereceğini açıklamış, hediyenin içeriğinin ise Washington ve Pyongyang yönetimleri arasındaki müzakerelerin sonucuna bağlı olarak değişebileceğinin altını çizmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile bu yıl Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yaptığı ikili zirvede Kim, tartışmalı Sohae Uydu Fırlatma Alanı'nı kapatma sözü vermişti.

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