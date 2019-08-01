01.08.2019 - 22:40| AA
O ülkede şiddetli deprem
Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü başkent Santiago'ya 115 kilometre mesafede olan Valparaiso şehrinde 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu.
Yerin 47 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Bakan Akar: Kararlılığımızı kimse test etmesinBakan Akar, 'Hem Türkiye’nin hem de KKTC’nin meşru hak ve menfaatlerini, her zaman uluslararası hukuk dahilinde, garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda koruduk ve korumaya devam edeceğiz. Bu konudaki kararlılığımızı kimsenin test etmemesi gerekiyor.' değerlendirmesinde bulundu.