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10.10.2019 - 15:44 | | AA

O ülkeden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na  ilişkin "Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Türkiye de Pakistan gibi terör kurbanı olmuş ülkelerden biridir." dedi.

O ülkeden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Haftalık basın toplantısında konuşan Faysal, Türkiye'nin Suriye'de  yürüttüğü siyasi çözüme yönelik adımlarının Pakistan tarafından desteklendiğini açıkladı.

Faysal, "3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye nezaketle ev sahipliği  yapan Türkiye'nin insani çabalarını tebrik ediyoruz ve Türkiye'nin bölgedeki  meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Türkiye de Pakistan gibi terör kurbanı  olmuş ülkelerden biridir." ifadelerini kullandı.

Faysal, Pakistan'ın Suriye'de siyasi çözüme ilişkin umutlu olduğunu  belirterek, "Pakistan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve en kısa  zamanda tüm taraflarla bölge ülkelerinin bir araya gelerek sorunun siyasi  yollarla çözülmesine ilişkin umudunu korumaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

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