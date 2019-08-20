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20.08.2019 - 09:04| KÜLTÜR SANAT

Obi-Wan Kenobi geri dönüyor

Disney’in Star Wars serisinin ilk filmiyle gönüllere giren Jedi Obi-Wan Kenobi televizyon dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Obi-Wan Kenobi geri dönüyor

12 Kasım’da yayın hayatına başlayacak yeni dijital platformunda Star Wars evreninde geçen diziler yayınlayacağını duyuran Disney, Obi-Wan Kenobi rolüne geri dönmesi için İskoç aktör Ewan McGregor ile görüşüyor. “Aslan Kral”ın yönetmeni Jon Favreau’nun yaratıcılığını üstlendiği “The Mandalorian”, dijital platformda izleyiciyle buluşacak “Star Wars” evrenindeki yeni büyük dizilerden biri olacak. Ayrıca “Rogue One” filminde Diego Luna’nın canlandırdığı Cassian Andor karakterini konu alacak bir çalışmanın da yayımlanacağı açıklandı.

‘Baş döndürücü’

McGregor, Kenobi karakteriyle en son 2005’te yayımlanan “Star Wars: Bölüm 3-Sith’in İntikamı” filminde görünmüştü. Aktör Cinnet’in devamı “Doktor Uyku” filminde Danny Torrance’ın yetişkin halini canlandıracak. Aralık ayında “Star Wars: Bölüm IX-Skywalker’ın Yükselişi” gösterime girecek. “Son Jedi”deki kötü karakter Snoke’a dair iddianın da aralarında yer aldığı birçok hayran teorisi şimdilik J.J. Abrams’ın filminde neler olabileceğine dair tahmin yürütüyor.

Taksim’de yumruk yumruğa kavga kameradaTaksim Meydanı'nda arkadaş oldukları öğrenilen iki genç arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuşurken, yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
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