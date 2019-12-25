Obrador'dan La Paz Büyükelçiliği etrafındaki 'güvenlik gücü'ne ilişkin açıklama

Ulusal Basında çıkan haberlere göre, Lopez Obrador, Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bolivya'da geçici devlet başkanlığına getirilen muhalif Jeanine Anez hükümetinden kaçarak Meksika'nın La Paz Büyükelçiliğine sığınan 20 muhalif ismin elçilikte kalmaya devam ettiğini vurgulayan Lopez Obrador, "Bolivya'da Meksika Büyükelçiliğinde çok fazla güvenlik gücü vardı. Şu an itibarıyla bu aşırı hareketliliğin önemli ölçüde azaldığına dair bilgilendirildim" ifadelerini kullandı.

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan süreci "darbe" olarak niteleyen ve Morales'e destek veren Meksika Dışişleri Bakanlığı, dün bu ülkenin başkenti La Paz'daki büyükelçiliğinin etrafında çok sayıda Bolivyalı istihbaratçı ve güvenlik gücünün bulunduğunu duyurmuştu.

Meksika hükümeti, gelişmeler üzerine Meksika'nın La Paz Büyükelçisi Tereza Mercado'ya bu tür tacizleri bildirmesi için Amerikan Devletleri Örgütüne (OAS) bir mektup yazmasını talep etmişti.

Bolivya'dan tepki

Bolivya ise Meksika'yı ülkede göreve başlayan yeni hükümeti tanımamakla suçluyor. Bolivya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'ndan çekilmeyi planladıkları duyuruldu.

Açıklamada, bu karara gerekçe olarak Meksika'nın bölgesel bir toplantı tarihini kendi başkanlık dönem başlangıcı olan 2020'ye çekmesi gösterildi. Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'nun 2019 dönem başkanlığını Bolivya yürütüyor.

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen tartışmalı seçimlerin galibi Eve Morales, polislerin, hile iddiasıyla sokaklara dökülen ve şiddet eylemlerine dönüşen muhaliflere katılması ve nihayetinde ordunun istifa çağrılarının ardından görevi bırakmıştı.

Süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika hükümeti Morales'e siyasi sığınma vereceğini duyurmuş, daha sonra Meksika Hava Kuvvetlerinin bir uçağını göndererek Morales'i Bolivya'dan çıkarmıştı.