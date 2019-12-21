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21.12.2019 - 16:16 | | DHA

Ocean Viking Akdeniz'de 162 mülteci kurtardı

Yardım kuruluşu SOS Akdeniz, Libya kıyılarına yakın bir yerde kaçak göçmenlerin kullandığı şişme bot içinde önce 112 kişiyi, saatler sonra Malta yakınlarında ise 50 kişiyi karaya çıkardı.

Ocean Viking Akdeniz'de 162 mülteci kurtardı

 

Fransız sivil toplum ve yardım kuruluşu SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking adlı gemi, dün sabah erken saatlerde lastik bir bot üzerinde 112 kişiyi kurtardı. Botun içinde bulunan kaçak göçmenlerin arasında üçü hamile 24 kadın ve 38 çocuk bulunuyordu.

Görevine devam eden Ocean Viking, saatler sonra Malta yakınlarında bu sefer tahtadan yapılan bir bot üzerinde 10’u çocuk olmak üzere 50 kaçak göçmeni karaya çıkardı. Bir günde 162 kaçak göçmenin hayatını kurtaran SOS Akdeniz, göçmenlerin kurtarılma görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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