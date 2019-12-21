Ocean Viking Akdeniz'de 162 mülteci kurtardı

Fransız sivil toplum ve yardım kuruluşu SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking adlı gemi, dün sabah erken saatlerde lastik bir bot üzerinde 112 kişiyi kurtardı. Botun içinde bulunan kaçak göçmenlerin arasında üçü hamile 24 kadın ve 38 çocuk bulunuyordu.

Görevine devam eden Ocean Viking, saatler sonra Malta yakınlarında bu sefer tahtadan yapılan bir bot üzerinde 10’u çocuk olmak üzere 50 kaçak göçmeni karaya çıkardı. Bir günde 162 kaçak göçmenin hayatını kurtaran SOS Akdeniz, göçmenlerin kurtarılma görüntülerini sosyal medyada paylaştı.