MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Öğrencilere skandal öneri
ABONE OL
19.12.2019 - 07:50 |

Öğrencilere skandal öneri

Öğrencilere ‘kilo kontrolü’ için sigara teşvikinde bulunan Viyana Devlet Operası’nın bale akademisinde, çocuklara ‘giysilerinin bedenleriyle’ hitap edildiği de ortaya çıktı.

Öğrencilere skandal öneri

 

Sağlık bozan ağır eğitim

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Devlet Operası’nın bale akademisinde, çocuk yaştaki öğrencilerin kilolarını kontrol etmeleri için sigara içmeye teşvik edildikleri ortaya çıktı. 1771’de kurulan ve Avrupa’nın en saygın bale okullarından biri olan kuruluşun öğrencilerin sağlıklarını tehlikeye attığına dair iddiayı, Falter gazetesi duyurdu. Bunun üzerine oluşturulan komisyon araştırmasını tamamladı. Komisyonun hazırladığı rapora göre, sigara içmeyi teşvik etmenin yanı sıra akademideki eğitim de çocukların sağlığını riske atacak kadar ağır.

İsimleri beden numaraları

Komisyonun Başkanı Susanne Reindl-Krauskopf, çocuklara ön adlarıyla ya da “giysilerinin bedenleri”yle hitap edildiğini belirterek, “Çocukların ve ergen yaştaki öğrencilerin olumsuz sağlık koşullarından ve ayrımcılıktan korunamadığı kanısına vardık” dedi. Akademi ise çocukların egzersiz ve gösteri süresinin düşürüldüğünü, rapor ayrıntılı şekilde incelenince kapsamlı bir yanıt verileceğini açıkladı. Akademinin mezunlarının çoğu İngiltere’deki Londra Kraliyet Balesi ve Amerikan Bale Tiyatrosu’nda dans ediyor. Avusturya Kültür Bakanı Alexander Schallenberg, sorunların çözümü için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Sıradaki Haber