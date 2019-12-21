MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Öğretmenden şok sözler! 'Köleliği geri getirmek istiyorum'
ABONE OL
21.12.2019 - 21:41 | | AA

Öğretmenden şok sözler! 'Köleliği geri getirmek istiyorum'

ABD'de bir tarih öğretmeni, ırkçı söylemlerde bulunduğu ve "köleliğin geri getirilmesini istediği" iddiasıyla açığa alındı.

Öğretmenden şok sözler! 'Köleliği geri getirmek istiyorum'

ABD basınına göre, California eyaletindeki bir ortaokulun bazı öğrencileri, tarih öğretmenlerinin ders sırasında ırkçı söylemlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Öğretmenin Başkan Donald Trump'ın göçmen karşıtı söylemlerine destek verdiğini belirten öğrenciler, bu kişinin "köleliği geri getirmek istiyorum" dediğini aktardı.

Öğrencilerinin yüzde 70'i Latin ve Afrika kökenlilerden oluşan okulda görev yapan öğretmen açığa alındı.

İsmi açıklanmayan öğretmenin daha önce de benzer iddialarla açığa alındığı ve 13 Aralık'ta görevine döndüğü kaydedildi.

 

Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Biri lise biri üniversite öğrencisiydi... Acı son

Biri lise biri üniversite öğrencisiydi... Acı son

SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

Sır perdesi aralandı! 25 yıldır çözülememişti

Sır perdesi aralandı! 25 yıldır çözülememişti

Doğa Koleji nasıl battı?

Doğa Koleji nasıl battı?

Sıradaki Haber