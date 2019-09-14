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14.09.2019 - 16:41 | | AA

Ölen doktorun evinde 2 binden fazla cenin bulundu

ABD'de dört yıl önce lisansı iptal edilen doktor Klopfer'in ailesi, evde ortaya çıkan 2 bin 246 fetüsü polise ihbar etti.

Ölen doktorun evinde 2 binden fazla cenin bulundu

ABD'nin Illinois eyaletinde ölen bir doktorun evinde 2 binden fazla tıbbi olarak muhafaza edilmiş fetüs bulundu.

CNN International'ın haberine göre, geçmişte Indiana eyaletinin South Bend kentinde kadın hastalıkları kliniği bulunan ve 2015'te lisansı iptal edilen doktor Ulrich Klopfer'in evinde ailesi tarafından 2 bin 246 fetüs bulundu.

Klopfer'in ay başında öldüğü, fetüslerin, Will County'deki evine doktorun şahsi eşyalarını almak için giden aile üyeleri tarafından bulunduğu ve ailenin durumu polise ihbar ettiği belirtildi.

Polis, Klopfer'in evinde hastalara kürtaj yapıp yapmadığına dair kanıt bulunamadığını açıkladı.

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