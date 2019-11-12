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12.11.2019 - 03:35 | | AA

Ölümler peş peşe geliyor

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinin merkezi En-Nasıriyye kentinde güvenlik güçleriyle göstericiler arasında yaşanan arbedede 2 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Ölümler peş peşe geliyor

 

Zikar Sağlık İdaresi'ndeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, yaşanan arbedede 2 gösterici ölürken, 18'i yaralandı.

Öte yandan, Zikar polis kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir grup gösterici, İçişleri Bakanlığı'na ait Nasıriyye kentindeki bir mühimmat deposunu ateşe verdi. Depodaki bazı mühimmatın infilak ettiği belirtildi.

Dün de Zikar'da güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sırasında 4 kişi ölmüş, 90 kişi de yaralanmıştı.

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonunca daha önce yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana ülkede devam eden gösterilerde, hayatını kaybeden göstericilerin sayısının 301'e, yaralıların da 15 bine ulaştığı ifade edilmişti.

Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere, 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

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