Önce anlaşma, sonra bomba!

Washington yönetimi, Taliban ile gerçekleştirdiği barış görüşmelerinde prensipte anlaşma kararı alındığını duyururken, hemen birkaç saat sonra Taliban’ın, Afganistan’ın başkenti Kabil’de yeni bir saldırı düzenlemesi kafaları karıştırdı.

ABD’nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban ile “prensipte” varılan anlaşma uyarınca, ABD’nin 20 hafta içinde bu ülkeden 5 bin 400 askerini çekeceğini duyurdu. Ancak Halilzad’ın röportajı televizyonda yayınlandığı sırada, Afganistan’ın başkenti Kabil’de büyük bir patlama sesi duyuldu. Nitekim Taliban tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda en az 16 kişinin öldüğü ve 119 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıyı üstlenen Taliban, hedeflerinde yabancı birlikler olduğunu duyurdu.

Patlama, Kabil’de bulunan “Green Village” bölgesini hedef aldı. Burası, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının merkezleri ve yabancı şirketlerin bulunduğu bir bölge olarak öne çıkıyor. Saldırı, patlayıcılarla dolu bir traktörün duvara çarparak infilak etmesiyle gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Nasrat Rahimi, hayatını kaybeden ve yaralıların çoğunun sivil olduğunu vurguladı. Bölgede saldırı hazırlığında bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini dile getiren Rahimi, söz konusu yerleşkede bulunan 400 yabancının kurtarıldığını aktardı.

Trump’a sunulacak

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, saldırı öncesi Taliban ile yapılan son barış görüşmesinde prensip olarak uzlaşmaya vardıklarını bildirmişti. Halilzad, bir Afgan TV kanalına verdiği demeçte, Taliban ile uzlaşma sağladıklarını ve anlaşma metnini ABD Başkanı Donald Trump’ın onayına sunacaklarını ifade etmişti. Anlaşma kapsamında ABD’nin 135 gün içinde Afganistan’daki 5 üste bulunan 14 bin askerinden 5 binini çekmesi planlanıyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor. Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba harcamasına ve bBarış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı. ABD ile Taliban arasındaki son görüşmeler, “Afganistan topraklarının özellikle Taliban’ın kontrolündeki kısımlarının terör örgütleri için güvenli bölge haline gelmeyeceği garantisine karşılık, ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi sözü” çerçevesinde yürütülüyor.