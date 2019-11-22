Önce öldürecekler sonra diriltecekler

Kalbi durduruldu

ABD’de bilim insanları çığır açacak bir yöntem geliştirdi. Bilim insanları, ciddi şekilde yaralanan hastaların cerrahi müdahalelerine daha fazla zaman yaratmak amacıyla insanları ilk kez “askıya alınmış yaşam” durumuna soktu. Maryland Üniversitesi’nden uzmanların ağır yaralanmalarda kullanılması amacıyla gerçekleştirdiği teknikle, hasta 2 saate kadar “geçici ölüm” haline sokuluyor. Acil Koruma ve Resüsitasyonu, EPR adı verilen yeni teknik sayesinde, hastanın 2 saat kalp atışı olmadan ve oksijensiz biçimde yaşamasının önü açılıyor.

Tedavi bitiminde...

Silahla veya bıçakla yaralanma gibi durumlarda başvurulmak için geliştirilen yöntemde, kan farklı bir sıvıyla değiştiriliyor ve beyin ve hücre aktivitesi durduruluyor. Vücut sıcaklığı 10 ile 15 derece arasına düşürülüyor. Bu sayede ağır bir koma haline giren vücut, tedavinin tamamlanmasının ardından yeniden ‘yaşama döndürülüyor.’ Baltimore’da bulunan Maryland Üniversitesi’nden Samuel Tisherman bu tekniği New York Bilimler Akademisi’nde düzenlenen bir sempozyumda anlattı. Tisherman, en az bir hastada bu yöntemin kullanıldığı söyledi. Yöntemin ağır yaralanmalarda operasyon için doktora zaman kazandıracağı belirtiliyor.