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21.08.2019 - 08:34| ÜNAL ÇAM / Abidjan

Onlar birer ‘FANİCO’

Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin en büyük kentlerinden olan Abidjan’da bulunan Banco Nehri kıyısında çoğunluğu Mali vatandaşı çamaşır yıkayan erkeklere “Fanico” deniyor.

Onlar birer ‘FANİCO’

Dağ gibi çamaşırları yıkayarak otoyol kenarlarındaki tepelerde kurutuyorlar. Abidjan’ın en büyük mahallelerinden Adjeme’den topladıkları çamaşırları Banco Nehri’nde yıkayan Fanicoların zorlu mesaisi sabahın ilk ışıklarında başlıyor.

Onlar birer ‘FANİCO’

Kil sabunuyla ak pak

Tropikal iklimin hakim olduğu Abidjan’da yağmur yağmadığı dönemde haftanın 6 günü çalışan Fanicolar çamaşırları kilden yapılan özel bir sabunla yıkıyor. Nehir yatağında her çamaşırcının büyük lastikleri ile belirlediği kendi alanları bulunuyor. Lastiklere yerleştirdikleri büyük taş üzerinde çamaşırları fırçalayarak yıkayan Fanicolar bunları yine Banco Nehri’nde duruluyor. Nehrin yanı başında bulunan yeşil tepelerde çamaşırları kurutan Fanicoların günde sadece 2 bin CFA yani 20 lira kazanıyor. Bölge halkının imajını zedelediğini düşünen Fildişi hükümeti, nehirde çamaşır yıkamayı yasakladı. Polis ise zaman zaman bölgeye baskın düzenliyor. Tüm bunlara rağmen Fanicolar geleneksel yıkama yöntemini kullanmayı bırakmıyor.

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