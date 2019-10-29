Operasyon erkene alınmış

Terör örgütü DAEŞ’in elebaşı Ebu Bekir el Bağdadi’nin Suriye’de ABD tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda öldürülmesinin yankıları devam ediyor. ABD basınında olayın detayları yer alırken, “The New York Times” gazetesi, operasyon öncesine ilişkin önemli bilgilere yer verdi.

New York Times’ın, ABD istihbarat birimlerine dayandırdığı haberine göre, Bağdadi’ye yönelik operasyon aylar öncesinde planlandı. Bununla birlikte ABD Başkanı Donald Trump’ın, üç hafta önce ani bir şekilde ABD askerlerinin Suriye’den çekileceğini açıklaması, titizlikle hazırlanmış planları sekteye uğrattı. Yetkililere göre, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, bölgedeki casus, keşif uçuşu ve askeri varlık ağı çözülmeden önce harekete geçerek hazırlıkları hızlandırdı ve riskli bir gece baskını düzenlendi. Yetkililer, Bağdadi’nin “Trump sayesinde değil, Trump’a rağmen” öldürüldüğünü aktardı.

Sahadaki komutanların Trump’ın kararıyla birlikte bu karmaşık operasyonu gerçekleştirme konusunda daha ciddi baskı altına girdiğine dikkat çekilen haberde, olası operasyonların en az iki kez son dakikada iptal edildiği de vurgulandı. Son operasyon planlamasının, geçen hafta içerisinde iki ila üç günde tamamlandığı, zira eldeki istihbarata göre Bağdadi’nin yer değiştirmek üzere olduğu bilgisinin geldiği ifade ediliyor. Haberde, Bağdadi’nin yer değiştirmesine izin verilmesi halinde ABD ordusunun da bölgeden çekilmek durumunda kalacağı, böylelikle DAEŞ elebaşının yeniden izinin sürülmesi çok daha zor olacağı belirtildi.

Türkiye’de yakalanmış

Operasyonun fitilini ateşleyen istihbaratın, yaz aylarında CIA’ya geldiği ifade edilirken, ABD’li yetkililere göre bu istihbarat, Bağdadi’nin eşlerinden biriyle yakalanmış olan bir DAEŞ kuryesinin sorgulanmasının sonucunda elde edildi.

Reuters haber ajansı da, istihbarat sağlayan kişilerden birinin Bağdadi’nin baş danışmanlarından İsmail el Ethavi olduğunu öne sürüyor. Reuters’ın Iraklı yetkililere dayandırdığı özel haberine göre, operasyonun kilit ismi olan el Ethavi, Türkiye’nin yakalayıp Irak’a teslim ettiği bir kişi. Reuters’a konuyla ilgili açıklama yapan Iraklı üst düzey güvenlik yetkilisi, “Ethavi, Bağdadi’nin hareketleri ve saklandığı yerler hakkında bulmacanın eksik parçalarını vererek çok değerli bilgiler sundu. Ethavi, bize Bağdadi’nin yakın çevresindeki 5 kurmayıyla Suriye’de toplantı yaptıkları yerleri anlattı” ifadelerini kullandı. Kaynağa göre Bağdadi, komutanlarıyla hareket halindeki sebze taşıyan minibüslerde buluşuyordu, böylece pek çok yabancı güvenlik birimlerini atlatıyordu. Ethavi dışında, ABD ve Türkiye’nin ortak operasyonuyla yakalanan üst düzey beş DAEŞ yetkilisinin de Bağdadi’nin bulunması konusunda önemli bilgiler sunduğu belirtildi.

‘ABD tek başına yaptı’

ABD Genelkurmay Başkanı Org. Mark Milley, Bağdadi’nin ölümüyle ilgili dün basın toplantısı düzenledi. Milley, Bağdadi’nin cesedinin güvenli bir ABD tesisine götürülerek DNA testine tabi tutulduğunu ve cesedinin imha edildiğini söyledi. “SDG’nin komutanı (PKK’lı terörist Ferhat Abdi Şahin), ABD operasyonunda bir SDG üyesinin de yer aldığını, DAEŞ’in içine birini yerleştirerek istihbarat elde ettiklerini’ söylüyor. Bunları teyit edebilir misiniz?” sorusuna Milley, “Bu personel bakımından sadece ABD’nin düzenlediği bir operasyon idi. SDG ile olup biten her şeyi ifade edemem ama saldırıyı düzenleyen, havada dolaşan uçaklar bakımından bu tamamen bir ABD operasyonu idi” dedi.

Kayla’nın annesi: Minnettarız

DAEŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin öldürüldüğü operasyona Kayla Mueller adı verildiği açıklanmıştı. İnsani yardım amacıyla Suriye’ye giden ve burada DAEŞ tarafından kaçırılan ABD’li Kayla Mueller’in ailesi, açıklamanın ardından CNN televizyonuna konuştu. Mueller’in annesi Marsha Mueller, hem Bağdadi’nin öldürülmesi hem de bu operasyona kızlarının adının verilmesinden dolayı büyük minnet duyduklarını söyledi. Marsha Mueller, “Bu yönetime, orduya ve operasyonu gerçekleştiren özel kuvvetlere ne kadar minnettar olduğumuzu söylemek istiyoruz. Bu operasyonun Kayla’ya aslında ne olduğunu ortaya çıkarmamıza ve onu buraya geri getirmemize yardımcı olacağını umuyorum” dedi.

‘Merdivenlerin altına girdik’

DAEŞ elebaşı Bağdadi’nin etkisiz hale getirildiği operasyona tanık olanlar, izlenimlerini Anadolu Ajansı’na anlattı. İdlib’in Barişa köyü yakınlarındaki operasyonun tanıklıklarından Halit Neccar, “İlk olarak yerden helikopterlere ateş açıldı. Daha sonra bir helikopter olay yerini bombaladı. İki helikopterden asker indirildiğini gördük” dedi.

Korkudan merdiven altına saklandıklarını anlatan Neccar, “Köyü sarsan 4 patlama hissettik... Ölenler yanmıştı ve yüzleri belli değildi” diye konuştu.

Operasyonun bir diğer tanığı Ahmed Muhammed ise, “Önce helikopterler, sonra keşif uçağı geldi. Burayı bombalasınlar diye karadan havaya ışık verildi” dedi.

Fotoğrafını Trump paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon’un, Abu Bekir el Bağdadi’yi girdiği tünelde takip eden ve güvenlik gerekçesiyle adını açıklamayı

reddettiği köpeğin fotoğrafını Twitter’da paylaştı. Trump, paylaşımında “DAEŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin yakalanması ve öldürülmesinde böylesine harika bir iş çıkaran harika köpeğin (ismi açıklanmadı) bir görüntüsünü açıkladık!” ifadelerini kullandı.