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30.07.2019 - 08:48| AA

Orlandi'nin 36 yıllık sırrı

Bir Vatikan çalışanının kızı olan Emanuela Orlandi 36 yıl önce kayboldu. Orlandi’nin o dönem hapiste olan Ağca’nın bırakılması için kaçırıldığı öne sürüldü. O zamandan *beri aranan Orlandi için en son mezarlıkta yapılan incelemeden de sonuç çıkmadı.

Orlandi'nin 36 yıllık sırrı

Ailenin talebi reddedildi

İtalya’da 36 yıl önce kaybolan ve o dönem Roma’da hapis yatan Papa 2. Jean Paul suikastı zanlısı Mehmet Ali Ağca’nın bırakılması amacıyla kaçırıldığı öne sürülen Emanuela Orlandi’nin bulunması için Vatikan’daki Teutonico Mezarlığı’nda yapılan çalışmalar tamamlandı. Prof. Giovanni Arcudi ve ekibince yapılan incelemede 15 yaşındayken kaybolan Orlandi’ye ait bulguya rastlanmadı. Mezarda 1800’lerden daha ileri bir döneme ait kemik yapısı bulunmadığı ifade edildi. Orlandi ailesinin 70 kemiğin daha incelemeye tabi tutulması talebinin ise Prof. Arcudi ve ekibi tarafından mezardakikemiklerin çok eskiolması sebebiyle kabul edilmediği bildirildi.

İtalya’da Vatikan’dan açıklama

Açıklamada, iddiaların aksine Vatikan’ın sınırları içinde ve İtalya nezdindeki Papalık Elçiliği’nde Orlandi’nin kaybolmasına ilişkin gerçeği bulma arayışını tam iş birliği ve şeffaflık çerçevesinde sürdürdüğü kaydedildi. Babası Vatikan’da memur olan Emanuela Orlandi, 22 Haziran 1983’te kaybolmuş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Orlandi’nin, Milliyet Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi’nin katili Ağca’nın o dönem İtalya’daki cezaevinden bırakılması için kaçırıldığı öne sürülmüştü. Orlandi’nin yaşadığına ya da ona ait olduğu iddia edilen kemiklerinin bulunduğuna dair iddialar ortaya atılsa da 36 yılda somut bir bulgu elde edilemedi. 

 

Apartman kapısını sıkıca tuttu, böyle yakalattıİstanbul Esenyurt'ta evinin kapısında yakaladığı hırsızlık şüphelisi hamile kadınları sokak sokak takip eden bir kadın, apartmana saklanan şüpheliler kaçmasın diye, polis ekibi gelene kadar kapıyı elleriyle sıkı sıkıya tuttu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, karakola götürdükleri şüphelilerden birisinin aranmasının olduğunu belirledi.
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