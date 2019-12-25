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25.12.2019 - 11:10 | | AA

Orman yangınları 120 evi kül etti! Kundaklama şüphesi...

Şili'nin Valparaiso şehrinde çıkan ve hızla yayılan orman yangınlarında 120 ev kullanılamaz hale geldi.

Orman yangınları 120 evi kül etti! Kundaklama şüphesi...

BBC'nin haberine göre, Valparaiso'nun Rocuant ve San Roque bölgelerinde etkili olan yangınlarda şimdiye kadar 120 ev alevler içinde kalırken, yaklaşık 120 hektar çayırlık kül oldu.

Valparaiso Belediye Başkanı Jorge Sharp, Canal 24 Horas'a yaptığı açıklamada, yangınlarda kundaklama ihtimaline dikkati çekti.

Yangınların can kaybına neden olmadığını aktaran Sharp, "Şu an Valparaiso'nun dört bir yanından acil durum ekipleri, şehrin yukarı kesimlerindeki iki alanda, (yangınla mücadele için) kara ve hava kaynaklarını kullanıyor." dedi.

Sharp, sert rüzgar ve yüksek sıcaklığın durumu daha da kötüleştirdiğini sözlerine ekledi.

Bölgeye giden Tarım Bakanı Antonio Walker, yangından 120 evin etkilendiğini ve itfaiyecilerin yangınları kontrol altına almak için mücadele ettiğini kaydetti.

Önlem olarak bölgedeki yaklaşık 90 bin hanede elektrik kesintisine gidildi, şehrin bazı bölgeleri tahliye edildi.

Orman yangınları 120 evi kül etti Kundaklama şüphesi...

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